金磚國家論壇　習近平：事實一再證明制裁是迴旋鏢和雙刃劍

中國國家主席習近平6月22日晚上以視像方式出席金磚國家工商論壇開幕式，他發表講話稱，事實一再證明制裁是「迴旋鏢」、「雙刃劍」，把世界經濟政治化、工具化、武器化，利用國際金融貨幣體系的主導地位肆意制裁，終將損人害己，使世界人民遭殃。



據央視報道，習近平發表題為《把握時代潮流 締造光明未來》的主旨演講。

他又稱一段時間以來，經濟全球化遭遇「逆風逆流」，一些國家想實行「脫鉤斷鍊」，構築「小院高牆」，國際社會普遍擔憂這樣下去，世界經濟勢必分裂為相互隔絕的區域。

他稱經濟全球化是生產力發展的客觀要求和不可阻擋的歷史潮流，「開歷史倒車，企圖堵別人的路，最終只會堵死自己的路。」

加大宏觀政策調節力度

習近平又指，今年以來面對複雜嚴峻的國內外發展環境，中國堅持統籌疫情防控和經濟社會發展，堅持人民至上、生命至上，最大程度保護人民生命健康，也最大程度穩住了經濟社會發展基本盤，中國將加大宏觀政策調節力度，採取更加有效的舉措，努力實現全年經濟社會發展目標。

2022年金磚國家工商論壇6月22日在北京以線上、線下結合方式舉行，南非總統拉馬福薩、巴西總統博爾索納羅、俄羅斯總統普京、印度總理莫迪出席論壇開幕式並致辭。金磚國家經貿部長、駐華使節及工商界代表等共約1000人出席。