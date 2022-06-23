聯合國難民署：對阿富汗地震構成傷亡深感悲痛

聯合國難民署對於6月22日在阿富汗發生致命地震的悲慘後果，深感悲痛。 報告顯示到目前為止，已有逾一千人在大規模破壞中死亡，另有更多人受傷。



難民署已從其位於加德茲的辦事處，調派工作人員至帕基蒂卡省和霍斯特省受災最嚴重的地區。目前的救援重點是倖存者的搜救行動；若果當地偏遠地區的倖存者未能獲得緊急救援，擔心將可能會失去更多生命。

臨時政府已呼籲即時提供人道援助，難民署亦正在與其他人道救援夥伴合作，提供緊急物資與人手以幫助受災民眾。

聯合國難民事務高級專員菲利普·格蘭迪說：「阿富汗人每天都在經歷持續的人道危機，現在再看到這場悲劇在阿富汗上演，實在令人心碎。我向阿富汗人民，特別是那些在這場可怕的自然災害中失去朋友和家人的人，表示最深切的慰問。 在這個困難時期，難民署繼續與阿富汗人同行，並將盡一切努力為受影響的人提供救援。」

6月22日，阿富汗霍斯特省，一名阿富汗女孩站在倒塌的家外。（美聯社）

阿富汗正在經歷一場可怕的人道危機，該國境內約有 350 萬人流離失所。 其他數以百萬計的人則正在貧困和飢餓程度不斷上升的情況下掙扎求存，當地的社會服務同時承受著巨大的壓力。

「這場悲劇再次突顯了阿富汗人需要、並且應該得到全球的聲援和支持。」格蘭迪補充道。

聯合國難民署在過去 40 年來，一直駐守阿富汗和鄰近國家並與阿富汗人通力合作。 自今年 1 月以來，已有近 100 萬名流離失所的阿富汗人和收容社區獲得援助。