金正恩「燦笑」開會　騷韓國地圖　疑計劃前線部署戰術核武

朝中社稱朝鮮領袖金正恩主持勞動黨中央軍事委員會第8屆第3次擴大會議，會上討論增派前線部隊任務、修改作戰計劃以及軍事部門改組等。



韓媒23日分析認為，朝軍可能在最前線部隊部署新型短程導彈如可搭載戰術核的新型戰術制導武器，並修改有關作戰計劃。

朝中社表示，會議根據黨的軍事戰略意圖，額外敲定朝鮮人民軍前線部隊的作戰任務，並討論修改作戰計劃和重要軍事機構改組問題。朝軍總參謀部在黨中央軍事委的指導下，對該問題進行了研究討論，並綜合討論結果編制為文件，彙報至黨中央軍事委。

圖為朝鮮領袖金正恩2022年6月21日至22日連續兩天主持召開第八屆中央軍事委員會第三次擴大會議，會議討論了增派前沿部隊任務、修改作戰計劃和軍事部門改組等問題。（AP）

報道內文稱，金正恩闡明黨中央為提升前線部隊作戰能力而採取重要軍事策略的見解和決心，並強調相關工作的重要性以及其實施過程中的各項原則、任務和方法。

內文雖未提及詳情，但韓聯社分析稱，朝軍在最前線部隊分派新任務，並討論修改作戰計劃，與4月金正恩指導發射新型戰略制導武器有關，朝鮮4月曾在他的視察下發射新型戰術制導武器等可攜帶核彈頭的短程導彈。

圖為朝鮮領袖金正恩2022年6月21日至22日連續兩天主持召開第八屆中央軍事委員會第三次擴大會議，會議討論了增派前沿部隊任務、修改作戰計劃和軍事部門改組等問題。（AP）

朝媒當時曾在報道暗示，該短程彈道導彈能搭載戰術核武，今後將在前沿陣地廣泛部署用於發射短程核武的武器。

朝中社的報道還公開作戰地圖。人民軍總參謀長李太燮在地圖前向金正恩進行說明。雖然地圖已被「打格」處理，但從輪廓來看，這是韓國地區。韓聯社稱，此舉或意在對韓施壓。