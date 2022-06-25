墮胎｜美國羅訴韋德案裁決被推翻　爭議不會消失　責任丟給州法院

美國最高法院在6月24日，推翻1973年的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），結束憲法上保障墮胎權的裁定，美國各州可自行決定是否禁止墮胎。墮胎合法與否的責任將落至各州的最高法院，也意味着接下來的日子，各州會有上演更多司法覆核爭議。



保守派大法官阿利託（Samuel Alito）在裁決書上寫道，憲法沒有賦予墮胎權，規範墮胎的權力歸還給人民及其當選代表。據國會山報（The Hill）報道，預計料裁決將會導緻美國南部和中西部多個州收緊對墮胎的控制。

有意見認為，這次的判決有助解釋聯邦最高法院在處理包括墮胎權在內的個人權利上，於憲法上的解釋。「羅訴韋德案」把私隱權與墮胎連結在一起，但實際在美國憲法上並未有明確予以規定。保守派法官往往認為，墮胎受憲法保護會是擴大解釋。

圖為6月24日，華盛頓最高法院外的支持墮胎權示威者。（AP）

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但是，私隱權在許多州憲法中都有明確規定，例如馬薩諸塞州、堪薩斯州和加利福尼亞州在內的10個州最高法院，已確定其憲法保護墮胎權。

美國加州大學戴維斯分校法學教授齊格勒（Mary Ziegler）認為，從刑法的角度來看，裁決造成了很多不確定性。多年來，支持及反對團體都是向聯邦法院表達自己的訴求，但現在聯邦憲法不再對墮胎權利提供保護，這些團體目標將會改變。可以預期有關支持和反對墮胎的爭議，將會從聯邦法院轉向各州的法院。

齊格勒同時警告，最高法院的判決長久以來，不論是墮胎權的爭端或是其他的，已帶有高度的政治性，人們對最高法院的信任已愈來愈低。最高法院可以推翻「羅訴韋德案」，表示它可以推翻任何的東西，這只會讓美國現存的分裂愈陷愈深。