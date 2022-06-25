大批移民欲經摩洛哥進入西班牙屬地　發生人踩人18死逾200傷

西班牙政府稱有約2,000人於6月24日企圖從摩洛哥（Morocco）進入西班牙位於非洲北部的海外屬地梅利利亞（Melilla），期間發生人踩人事件。事件中18人死亡、200多人受傷。133人成功入境。



西班牙政府駐梅利利亞代表團發聲明說：「一大群非洲人……衝破了Barrio Chino邊境檢查站的大門，跳過檢查站的屋頂進入梅利利亞。」

移民與在場安全部隊成員發生衝突，觸發人踩人的情況。

半島電視為24日引述西班牙媒體的圖片稱，筋疲力竭的移民躺在梅利利亞的行人路上，有些人手上有血，衣服也被撕破。那些已越境的人前往梅利利亞的移民中心，由當局評估他們的情況。

摩洛哥內政部發聲明稱，事件中5人死亡、76人受傷，另有140名安全部隊人員受傷。西班牙官員稱，有49名國民警衛隊員輕傷，此外4輛警車因被人擲石擊中受損。

摩洛哥國營通訊社MAP稱，有13名受傷的移民送院後不治，導致死亡人數增至18人。

摩洛哥人權協會（Moroccan Association of Human Rights）稱有27人死亡，但美聯社稱，有關人數未能即時確認。