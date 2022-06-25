尼泊爾停止與美國「州夥伴關係計劃」　中國外交部表示贊賞

中國外交部發言人汪文斌 6月23日主持例行記者會。尼泊爾內閣會議近日決定停止推進與美國的「州夥伴關係計劃」（SPP）合作。現場有記者引述評論稱，計劃合作本質上是軍事聯盟行為，有損尼泊爾現有的外交政策及國家利益。



汪文斌當天回應稱，中方注意到，近期尼美「州夥伴關係計劃」在尼泊爾國內引發廣泛爭議。尼各黨各派、政府軍隊、社會各界普遍認為，「州夥伴關係計劃」明顯帶有軍事安全性質，同「印太戰略」關係密切，加入「州夥伴關係計劃」不符合尼國家利益，也不符合尼長期奉行的不結盟和平衡外交。尼泊爾內閣會議已經決定不推進「州夥伴關係計劃」。

汪文斌指出，作為尼泊爾的友好近鄰和戰略合作夥伴，中方贊賞尼政府這一決定。中方將一如既往支持尼泊爾維護主權獨立和領土完整，支持尼方堅守獨立自主和不結盟外交政策，願同尼方一道，共同維護地區安全穩定和共同繁榮。

美國駐尼泊爾大使館6月17日稱，SPP是美國各州國民警衛隊與外國合作夥伴之間的交流項目，它不是、也從來不是安全或軍事聯盟。美國不尋求與尼泊爾建立軍事聯盟。館方稱在全球範圍內，SPP齊集美國國民警衛隊和軍事人員，開展各種培訓、教育和相關活動。