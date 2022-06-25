猴痘｜葡萄牙研究：病毒或加速進化　發現約50基因變異

葡萄牙研究團隊6月24日發表研究報告，指他們在猴痘（Monkeypox）病毒樣本中，發現約50個基因變異，這顯示病毒用前所未有的速度變異，更有可能已加速進化。



葡萄牙的國家衛生研究所（National Institute of Health）研究團隊在《自然・醫學》（Nature Medicine）期刊中發表研究報告。

報告內文稱，團隊研究一些猴痘病毒樣本，發現這些樣本與2018年至2019年的樣本相比，出現約50個單核苷酸多態性（Single Nucleotide Polymorphisms，SNP）以及一些一些可導致病毒傳染性增強的變異。

SNP意思是DNA序列中的單一鹼基對（base pair）變異，換句話說，這是基因上的一位點出現2個或多個的核苷酸的可能性。猴痘病毒是一種正痘病毒（Orthopoxviruses），通常每年每個位點有1到2次替換。

團隊稱是次研究發現，猴痘病毒目前的變異速度，或比正痘病毒的一般變異速度快約6至12倍。這些顯著的基因變異或顯示，病毒已加速進化。

研究團隊成員、葡萄牙國家衞生研究所基因組學和生物訊息學部門負責人戈梅斯（João Paulo Gomes）稱，暫未知這些基因變異是否已提高猴痘病毒在人與人之間的傳播能力。