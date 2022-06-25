太平洋島國論壇7月舉行　澳媒引述主辦單位：為免分心不邀中美

美國和中國將不被邀請參加太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum，PIF）。成為大國關注點的太平洋各個島國將嘗試把精力放在內部議程上。



太平洋島國論壇（PIF）國家元首會晤，7月中旬在斐濟首都蘇瓦舉行。論壇在區域外有21個對話夥伴，其中包括美國、中國、歐盟、日本、韓國、加拿大、印度、新加坡和英國。

澳洲廣播公司（ABC）稱今年論壇組織者拒絕與對話夥伴舉行傳統的面對面會晤。ABC稱此類活動或者將在今年晚些時候單獨舉行，或者將在論壇期間通過視像會議的方式舉行會晤。無論如何，不屬於該地區的國家的官員們將被剝奪現場參加峰會的機會。

據一位消息人士向澳洲廣播公司透露，這樣的決定旨在避免想要增加在該地區影響力的大型外部參與者之間的隨機應變，並使參加論壇的國家把精力集中在內部議程上。密克羅尼西亞聯邦總統帕努埃洛（David Panuelo）告訴澳洲廣播公司，該地區各國領導人應該達成相互理解和同意，「不要被為爭搶我們時間和注意力的其它國家分心。」

儘管美國和中國等外部參與者將不出席論壇，中國仍是重要議題之一。其中，論壇成員國澳洲已經表示希望討論中國與所羅門群島所簽署的安全協議。澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）已經宣佈將出席峰會。薩摩亞總理馬塔阿法（Fiame Naomi Mata'afa）也表示，她希望在論壇上討論中國與該地區各國之間可能達成的安全協議的話題。