伊拉克總理晤沙特王儲　促進重啟沙特阿拉伯與伊朗會談

伊拉克看守總理卡迪米（Mustafa Al-Kadhimi）6月25日抵達沙特阿拉伯首都利雅得，與沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）會面。卡迪米之後將轉往伊朗首都德黑蘭訪問。這是伊拉克在沙特和伊朗之間進行調解的努力的一部份。



卡迪米25日訪問利雅得，26日前往德黑蘭。

沙特通訊社（Saudi Press Agency）稱穆罕默德和卡迪米討論了「雙邊關係和共同合作的機會」。「他們就一些有助於支持和加強區域安全與穩定的問題交換意見。」

卡迪米26日同伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）舉行會談。會後，雙方舉行聯合記者會。伊朗總統萊希表示，雙方就兩國政治、經貿關係進行探討，願繼續增強雙邊經貿往來，深化兩國關係。萊希表示，地區內事務應由地區內國家通過對話解決，任何外國對該地區的干涉都無法解決問題，只能製造問題。因此，地區內國家應加強對話來解決問題。此外，萊希強調，以色列試圖同地區內國家關係正常化，這一嘗試不會為以色列帶來安全。

伊拉克在過去一年主持了五輪沙特-伊朗會談，最後一輪會議發生在4月。卡德米當時稱，他認為利雅得和德黑蘭之間「和解已經臨近」，這進一步反映了中東京政治格局的轉變。

沙伊在中東是競爭對手。伊朗大部份人口為什葉派，而沙特則是遜尼派掌權的國家。沙特阿拉伯政府法院2016年1月2日宣有已處決47名恐怖分子，當中一人為知名什葉派教士尼米爾（Sheikh Nimr al-Nimr），之後在1月4日，沙特駐德黑蘭和馬什哈德（Mashhad）的外交機構被伊朗示威者洗劫，兩國自此中斷外交關係。