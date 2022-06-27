斯里蘭卡經濟崩潰　國民三餐不繼　背後原因是什麼

斯里蘭卡總理總理馬欣達·拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）最近表示，國家經濟已經崩潰。這個南亞島國已經沒有錢來支付食物和燃料。它正尋求鄰國印度和中國以及國際貨幣基金組織（IMF）的幫助。



經濟狀況有多嚴重？

經濟學家表示，斯里蘭卡這場危機來自國內原因，例如政府多年來的領導不力和腐敗問題。其他原因包括不斷增長的債務、新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的影響，以及傷害旅遊業的恐怖襲擊。

隨着大型項目的外債增加，斯里蘭卡政府需要增加收入。但相反，拉賈帕克薩推動該國史上最大規模的減稅措施，最近這些措施都已取消。債權人下調斯里蘭卡的評級，但由於外匯儲備急劇下降，該國已經無法借入更多資金。

2021年4月，拉賈帕克薩突然禁止進口化肥，此舉減少大米產量，並推高價格。直到2022年，俄烏戰爭推高食品和石油價格，5月份通脹率接近40%，食品價格上漲近60%。

缺乏財務能力

斯里蘭卡財政部表示，斯里蘭卡的可用外匯儲備只有2500萬美元，導致國家無法支付進口或償還數十億美元債務。

當地貨幣斯里蘭卡盧比貶值近80%，這令到進口成本更高。

國民生活有多苦？

聯合國世界糧食計劃署表示，斯里蘭卡10個家庭中有近9個家庭的飯菜不足，或者減少他們的食量。該國2300萬人口中，有300萬人正在接受緊急人道主義援助。

當地醫生正在使用社交媒體來嘗試獲取重要的設備和藥品供應。愈來愈多斯里蘭卡人正在尋求護照出國尋找工作。

如何解決經濟問題？

斯里蘭卡迄今主要從鄰國印度獲得40億美元的信貸額度。但總理兼財長維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）警告不要指望印度繼續支持斯里蘭卡。

政府正與國際貨幣基金組織（IMF）就救助計劃進行談判。維克勒馬辛哈預計將在7月底之前與IMF達成一些協議。政府也在尋求中國的幫助。美國、日本和澳洲等其他政府也提供了數億美元的額外支持。

6月較早時候，聯合國開始要求全球各國提供幫助。但估計迄今的財政援助還未接近該國在未來6個月所需要維持國家運作的60億美元。