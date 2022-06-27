導彈擊中烏克蘭購物商場2死20傷　襲擊發生時內有逾千人

撰文：許懿安
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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）6月27日稱，該國波爾塔瓦州（Poltava）克列緬丘格市（Kremenchug）當晚發生導彈襲擊，爆炸引發大火，當時逾1000名平民在市內一個購物中心內。

澤連斯基稱事發後消防員正在努力滅火，他稱死傷人數難以想像。

總統辦公室副主任基里洛・季莫申科（Kyrylo Tymoshenko）隨後稱，已知至少2人喪生，20人受傷，當中9人情況嚴重。

烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）在襲擊發生後推文，他稱俄羅斯應被列為支持恐怖主義的國家，這種邪惡必須受到懲罰。他稱烏克蘭需要更多武器去保護平民，以及需要導彈以作防禦。

克列緬丘格市是位於第聶伯河中游港城市。這個城市擁有烏克蘭最大的克列緬丘格煉油廠。4月初，俄軍對煉油廠發動了大規模導彈襲擊。政府稱煉油廠要到年底才能恢復運營。

在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以前，該市人口21.7萬。

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