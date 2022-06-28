約旦亞喀巴灣有毒氣體運輸輪發生意外　儲存罐爆炸　12死260傷

約旦國家安全部門在一份聲明中說，當地時間6月27日，該國亞喀巴灣（Aqaba port）發生有毒氣體泄漏。美聯社稱事件中死亡人數增至少12人，傷者人數增至260人。



一個據信是閉路電視拍下的片段顯示，一個巨型金屬罐被吊起準備放到運輸輪上時，固定它的裝置突然鬆脫，導致金屬罐直直墜落在運輸輪，高度爆炸性的氣體引發爆炸，大量檸檬黃色的煙霧隨之出現。工人急忙逃離現場，駕駛貨車的司機則趕緊開車倒後離開。

央視報道稱，事發地區已被隔離，傷者被轉移至醫院接受治療。

出事的工業港口距離沿海城市亞喀巴（Aqaba）和幾個海邊渡假勝地僅數公里。

Poisonous gas leak , Jordanian port of aqaba. Ten people have been killed and more than 251 others injured by a toxic gas leak at Jordan's Red Sea port of Aqaba. pic.twitter.com/yR4CTNaJH5 — Jahidhussain (@JahidHussain2) June 27, 2022

約旦當局沒有提供有關「有毒氣體」性質的詳細資料，也沒有提氣體泄漏是否會對附近居民造成健康風險或污染附近的海洋保護區。保護區是為為保護瀕臨滅絕的紅海珊瑚而建立的。

有人在Twitter發布據信是事發後拍攝的影片，發文的人稱是液化氯氣罐爆炸，事件導致嚴重傷亡。