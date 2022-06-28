烏克蘭購物商場遭導彈擊中至少15死58傷　G7斥俄犯戰爭罪

撰文：王慧珊 許懿安
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烏克蘭波爾塔瓦州（Poltava）克列緬丘格市（Kremenchug）6月27日下午4時發生導彈襲擊，爆炸引發大火，至少15死58傷，當時逾1000名平民在市內一個購物中心內。

現場片段顯示，購物中心大樓冒出濃煙，被大火吞沒。總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）稱，事發後消防員正在努力滅火，他稱死傷人數難以想像。他指肇事購物中心對俄羅斯沒有戰略價值，對俄軍也沒構成危險。

澤連斯基又指，「只有完全瘋狂的恐怖分子，才能向這樣的目標發射導彈，他們不應該在地球上佔有一席之地。這不是導彈脫靶，這是俄羅斯精心策劃的襲擊——就在這個購物中心。」

惟俄羅斯一個聲稱揭發假消息的網站表示，事實是該購物中心與機械工廠及火車站位置接近，本身亦用於存放軍事裝備，而根據網上片段，有人指出導彈其實是擊中工廠。

波爾塔瓦（Poltava）州長盧寧（Dmytro Lunin）形容今次的襲擊為戰爭罪，「（這是）反人類罪。這顯然是針對平民和憤世嫉俗的恐怖行為。」

七國集團（G7）峰會正在德國舉行，G7領袖譴責事件，表示不分青紅皂白地對無辜平民施以襲擊構成戰爭罪行。

烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）在襲擊發生後推文，他稱俄羅斯應被列為支持恐怖主義的國家，這種邪惡必須受到懲罰。他稱烏克蘭需要更多武器去保護平民，以及需要導彈以作防禦。

克列緬丘格市是位於第聶伯河中游港城市。這個城市擁有烏克蘭最大的克列緬丘格煉油廠。4月初，俄軍對煉油廠發動了大規模導彈襲擊。政府稱煉油廠要到年底才能恢復運營。

在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以前，該市人口21.7萬。

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