丹麥名校爆出性侵與欺凌醜聞　王室「割席」宣布王儲長子退學

丹麥名牌寄宿中學赫盧夫斯霍爾姆學校（Herlufsholm School）5月爆出性侵與欺凌醜聞後，當地王室6月26日宣布王儲長子、16歲的克里斯蒂安王子（Prince Christian）將退學，妹妹伊莎貝拉公主（Princess Isabella）也將不會按照計劃報讀該校。



王儲弗西德里克（Prince Frederik）夫婦表示，他們對國家教育和質量局（National Agency for Education and Quality，暫譯）公布的結果深感震驚，稱這些資訊對該校作出特別嚴厲的批評，並對學校領導層等多個層面提出要求，王儲夫婦指是不可接受。

圖為丹麥王儲弗西德里克（Prince Frederik）夫婦與他們的4名子女（王室網站）

克里斯蒂安王子為排行第二的王位繼承人，他自2021年8月入讀該校，如今宣布將轉校，15歲的伊莎貝拉公主原定今年秋季報讀該校，現在也將改變計劃。

丹麥電視台TV2在5月播出的一套紀錄片《赫盧夫斯霍爾姆學校的秘密：暴力、強姦與騷擾》（The Secrets of Herlufsholm: Violence, Rape and Harassment），指控該校存在性侵與欺凌問題，多名舊生講述在校內的不快經歷，在當地引發巨大迴響。學校之後解僱校長，但否認未能保護學生。