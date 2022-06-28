G7峰會公報：領導人同意探討對俄能源設價格上限　指中國市場扭曲

一連三天的七國集團（G7）峰會6月28日在德國埃爾毛（Elmau）閉幕，G7領袖發表聯合公報，他們表達對烏克蘭的支持，同意探討對俄羅斯能源設價格上限，另外又談到中國，包括指中國有「不透明而且扭曲市場的干預行為」。



公報表示，對於石油議題，G7將探討一系列方法，包括可能禁止所有服務、即讓俄羅斯能夠在全球範圍內運輸俄海運原油和石油產品的選項，除非該些石油以低於某一價格購買，此價格會由國際夥伴協商。

他們表示，俄羅斯入侵烏克蘭影響全球能源市場和供應安全，G7會對抗這些影響和能源供應安全的風險。G7正確保俄羅斯不能利用其作為能源生產國的地位，以犧牲脆弱國家的利益為代價、從侵略中獲利。

美國總統拜登、英國首相約翰遜、日本首相岸田文雄等2022年6月28日出席G7峰會（AP）

G7領袖也在公報談到中國，包括稱「會就中國不透明而且扭曲市場的干預行為，以及其他形式的經濟和工業指令建立共識。」他們將合作來作出一致行動，以確保商界和工人有公平競爭的環境、促進多樣性與抵禦經濟脅迫的能力，減少戰略方面的依賴。

籲北京履行涉香港承諾

G7領袖亦稱，他們對中國的人權狀況表達嚴重關切。他們指會繼續宣揚普世價值，包括呼籲中國尊重普世人權和基本自由。他們說，對於西藏和新疆，他們關心的主要議題是強迫勞動。他們呼籲中國履行在《中英聯合聲明》和《基本法》中作出的承諾，確保香港人享有權利、自由和高度自治。

公報又指贊同設立「氣候俱樂部」（Climate Club），將爭取在2022年底建立。