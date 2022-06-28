北約將公布新戰略文件　中國外交部：新瓶舊酒　沒有改變冷戰思維

北約峰會6月28日起召開，峰會將公布一份描繪成員國對組織未來安全路向與軍事發展構想的新戰略文件。中國外交部批評指，北約所謂新戰略文件不過是新瓶裝舊酒，實質上沒有改變製造假想敵、搞陣營對抗的冷戰思維。



在中國外交部例行記者會上，有記者提問指北約將在本周提出的「戰略概念」文件中給中國貼上「系統性挑戰」標籤，同時強調中俄不斷加強的夥伴關係，詢問中國外交部的回應。

外交部發言人趙立堅批評指，作為冷戰產物和全球最大軍事聯盟，北約長期固守陳舊的安全觀念，早已淪為個別國家維持霸權的工具，北約所謂新戰略文件，不過是新瓶裝舊酒，實質上沒有改變製造假想敵、搞陣營對抗的冷戰思維。

他稱，中國奉行獨立自主的和平外交政策，不干涉別國內政，不輸出意識形態，「更不搞長臂管轄、經濟脅迫、單邊制裁，何談系統性挑戰？」他稱中方推動構建人類命運共同體，推進高質量共建「一帶一路」，提出全球發展倡議、全球安全倡議，為國際社會解決和平發展等重大問題提供了大量公共產品。

他又指中國的發展是全世界的機遇，不是任何人的挑戰，嚴正要求北約立即停止散播針對中方的不實之詞和挑釁言論，北約應該做的是放棄冷戰思維、零和博弈、製造「敵人」的做法，不要在搞亂歐洲之後，企圖再搞亂亞洲，搞亂全世界。