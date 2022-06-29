美國FCC委員去信蘋果與Google　促兩大App Store移除TikTok

撰文：成依華
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美國聯邦通訊委員會（FCC）一名委員6月28日表示，他已去信兩大科企蘋果公司（Apple Inc.）與Google，敦促它們在應用程式商店（App Store）移除TikTok（抖音海外版），他質疑TikTok會帶來數據安全問題。

FCC委員卡爾（Brendan Carr）發出信件的日期為6月24日，他致函蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）與Google行政總裁皮柴（Sundar Pichai），提出在應用程式商店移除TikTok的要求，並稱如果沒有這樣做，要求對方在7月8日前回應。

卡爾主張TikTok並不止是分享有趣影片的平台，指控其「羊皮」之下是複雜的監控工具，收集大量個人和敏感數據，又引述美媒BuzzFeed在6月17日的報道指，TikTok母公司字節跳動（ByteDance）的中國員工可以存取美國用戶的個人私隱數據。

TikTok當時在6月17日則指，已把所有美國地區用戶的數據搬遷到獨立的甲骨文雲端服務（Oracle Cloud）上。

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