美國FCC委員去信蘋果與Google　促兩大App Store移除TikTok

美國聯邦通訊委員會（FCC）一名委員6月28日表示，他已去信兩大科企蘋果公司（Apple Inc.）與Google，敦促它們在應用程式商店（App Store）移除TikTok（抖音海外版），他質疑TikTok會帶來數據安全問題。



FCC委員卡爾（Brendan Carr）發出信件的日期為6月24日，他致函蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）與Google行政總裁皮柴（Sundar Pichai），提出在應用程式商店移除TikTok的要求，並稱如果沒有這樣做，要求對方在7月8日前回應。

TikTok is not just another video app.

That’s the sheep’s clothing.



It harvests swaths of sensitive data that new reports show are being accessed in Beijing.



I’ve called on @Apple & @Google to remove TikTok from their app stores for its pattern of surreptitious data practices. pic.twitter.com/Le01fBpNjn — Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) June 28, 2022

卡爾主張TikTok並不止是分享有趣影片的平台，指控其「羊皮」之下是複雜的監控工具，收集大量個人和敏感數據，又引述美媒BuzzFeed在6月17日的報道指，TikTok母公司字節跳動（ByteDance）的中國員工可以存取美國用戶的個人私隱數據。

TikTok當時在6月17日則指，已把所有美國地區用戶的數據搬遷到獨立的甲骨文雲端服務（Oracle Cloud）上。