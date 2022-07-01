7月1日回歸25周年︱約翰遜：英國不會放棄香港　確保港人治港

香港回歸中國25周年，英國首相約翰遜（Boris Johnson）發表講話，強調英國不會放棄香港，並會繼續確保中國遵守對香港的承諾，包括港人治港的政策。



約翰遜透過唐寧街（Downing Street）首相府社交平台帳戶發表錄影講話，他以末代港督彭定康（Chris Patten）25年前的「這是普天同慶的一天，而不是傷感」為開場白，指中國根據《中英聯合聲明》承諾對香港實施一國兩制，當代香港的根基沒有太大改變，香港受港人持續繁榮。

不過他指出，在香港回歸25年前夕，中國政府開始沒有遵守其承諾，威脅港人的權利和自由，以及當地持續的繁盛。因此英國為BNO持有人提供到英國定居的途徑，形容英國是一個尊重言論及集會自由的國度，並指目前有12萬名港人和家庭選擇到當地。

約翰遜強調，英國不會放棄香港，倫敦方面在25年前對香港及港人作出承諾，而且現在有意保持，盡一切能力確保中國守信，重新實現港人自治，令大家再一次不是以傷感，而是歡騰面對香港的未來。

布林肯：50年不變承諾已變質

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）同日亦發表聲明，指今年的回歸紀念日象徵一國兩制50年自治已經過了一半，但有證據顯示中港政府已經不再視民主參與、基本自由及傳媒獨立作為願景的一部分。

布林肯提到，數以百萬計港人在2019年參與反修例示威，中國卻以國安法回應，為過去兩年損害香港自治及剝削港人權利和自由鋪路，異見人士被捕甚至被囚禁超過一年、獨立傳媒機構遭搜查、關閉博物館及移除公共藝術、削弱民主架構、推遲選舉、禁止悼念活動、取消現任議員資格、實施宣誓制，而且政府官員散播不實資訊，將平民示威當成外國代理人策動，種種行為都是奪走對港人的承諾。

他強調華府堅定與港人站在同一陣線，並支持他們爭取恢復應有的自由。