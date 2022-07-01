7月1日回歸25周年︱外媒怎麼看香港回歸　香港未來會如何？

美國WSJ：香港正朝威主義的城市發展

北京承諾給這個前英國殖民地50年的自治和走向普選的道路，但在到了2047年的中間點時，這城市許多政治自由都已被剝奪。取而代之的，是圍捕了數十名反對派政客和活動人士，迫使獨立新聞媒體關閉，並促使大批香港人離開尋求新生活，香港正朝著威權主義的未來發展。

香港的選舉制度在2021年進行了改革，以確保只有「愛國者」管理這座城市，協助親北京的政客在立法機關中席捲所有席位，僅餘下一席例外。當局鎮壓紀念六四活動，加強愛國主義教育，重寫教科書以增加更多民族主義內容。

圖為6月30日，國家主席習近平來港，發表回歸演說。（AP）

英國BBC：香港民主政治制度已經渺茫

香港未來的路，一個重要問題是：還將保留多少自由。在回歸之前，許多人曾希望中國最終會變得更加自由，並允許香港實現完全民主，但現在觀察者們都說，香港民主政治制度已經渺茫，北京已經完全控制了這座城市。

大多數香港人認為一國兩制已經消失，逃離這座城市。當局表示國安法僅影響了少數人，但它扼殺了香港一度充滿活力的公民社會。香港曾是亞洲新聞自由的燈塔，但現在全球新聞自由排名中排名第148位。

美國香港民主委員會的政策和研究員敖卓軒（Jeffrey Ngo）表示，在可預見的未來，香港不會再發生大規模的抗議活動：「自2020 年開始，香港有些人要麼在監獄，要麼為避免坐牢，進行自我審查。」

日本時事通訊社：香港將加速「中國化」

香港歸還中國25周年，回顧1997年五十年不變的承諾，香港的政治與社會已正與中國大陸一體化前進。李家超新任特首就任，可見香港只會更加速「中國化」。

李加超在6月19日，表示自己的政權將強調「多樣化、團結、忠誠、執行力」，警察出身並就任保安局長的他，是中國國家主席習近平讚賞擁有高度忠誠心的「愛國者」。相信在就任後，會繼續推動國安法鎮壓所有反對聲音，推制愛國教育，讓更多有利於中國的政策得以實現。

圖為6月30日，習近平主席與夫人，及前特首林鄭月娥，新任特首李家超合照。（AP）

中國中央電視：香港未來一定會更加美好

香港25年發生的巨變充分證明，一國兩制是解決香港問題的最佳方案，也是香港回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度，是行得通、辦得到、得人心的。

「行而不輟，未來可期。」有偉大祖國做堅強後盾，香港一定會創造更加美好的明天。要牢牢堅守一國之本，善用兩制之利，繼續推動這一前所未有的偉大製度在發展實踐中不斷煥發出新的生機與活力；主動融入新時代改革開放的大潮，在國家發展大局中找准定位、主動作為，抓住內地廣闊市場和發展機遇，培育新優勢、發揮新作用、開闢新天地，共襄祖國偉大復興盛舉；要凝聚“求穩定、謀發展”的社會共識，珍惜目前香港繁榮穩定的發展勢頭，在「愛國愛港、自強不息、拼搏向上、靈活應變」的精神旗幟下，匯聚共創未來的合力，同為香港開新篇。

紫荊花盛開，香江永奔流。乘著新時代的浩蕩東風，香港與祖國內地同發展、共繁榮的道路必將越走越寬廣。