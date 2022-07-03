泰國部長打足6劑形成「疫苗盾」　赴歐開會近1週後回國確診

接種6劑新冠肺炎疫苗的泰國副總理兼公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul），6月28日驚傳從瑞士回來宣告確診。



阿努廷目前症狀輕微，但將至少隔離1週，或是檢測至陰性為止。

泰國衛生部長打6劑疫苗仍得新冠！

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阿努廷赴法、瑞出差 返國現癥狀

阿努廷日前隨着一眾高官前往法國及瑞士，待了將近1周，6月19日至21日在巴黎出席國際展覽局（Bureau International des Expositions）大會；6月21日至24日在瑞士參加聯合國愛滋病聯合規劃署（UNAIDS）會議，6月26日抵達泰國時出現喉嚨痛和肌肉疼痛的症狀，ATK測試呈現陽性。

輕症將隔離 衛生部常務次長也確診

而一起去瑞士的公共衛生部常務次長奇帝普（Kiatiphum Wongrajit）同樣宣告確診；隨行團隊包括衛生部、外交部、會展局以及普吉省長。

當地媒體指出，阿努廷與奇帝普極有可能是在境外時被感染的，因工作需要，必須與很多人會面與交談。不過，應是疫苗保護力奏效，阿努廷並未出現太嚴重的症狀，已在指示下隔離1周。

6月13日才打第6劑仍中標

阿努廷6月13日才接種第6劑的輝瑞疫苗，受訪時表示，將成為他在工作上厚厚的「盔甲盾」（armor shield），接種後沒有任何副作用，並繼續工作；其接種的6劑疫苗為2劑科興、兩劑阿斯利康（AstraZeneca）和2劑輝瑞。

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】