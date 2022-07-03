烏茲別克自治區抗議修憲削權　政府下令緊急狀態

烏茲別克（Uzbekistan）計劃修改憲法，剝奪境內自治共和國卡拉卡爾帕克（Karakalpakstan）的主權，此事引發當地民眾7月1日示威，總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）2日宣布，卡拉卡爾帕克進入緊急狀態。



米爾濟約耶夫的新聞秘書阿薩多夫（Sherzod Asadov）2日在Telegram上寫道，卡拉卡爾帕克的緊急狀態將從3日午夜開始，持續到8月2日。阿薩多夫指出，上述措施旨在確保公民安全，保護他們的權利和自由，並恢復該地區的法律和秩序。

當地和政府官員表示，當地民眾7月1日在首府努庫斯（Nukus）中央市場舉行遊行和集會後，部分人試圖襲擊地方政府大樓，警察於是驅散示威者。

卡拉卡爾帕克位於烏茲別克西部，屬於烏茲別克國土的一部分，但擁有自己的語言和族群。根據烏茲別克現行憲法，卡拉卡爾帕克是烏茲別克境內一個主權共和國，有權通過舉行全民公決脫離烏茲別克。

不過，烏茲別克計劃在未來幾個月就新版憲法舉行公投，若最終通過，將不再提及卡拉卡爾帕克的主權或分離權。

米爾濟約耶夫提出修改的憲法內容，還包括加強公民權利，以及將總統任期由5年延長至7年。