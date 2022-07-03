烏克蘭｜俄烏均聲稱控制利西昌斯克　車臣部隊舉旗慶祝照曝光

俄羅斯和烏克蘭軍隊在烏克蘭東部爭奪城市利西昌斯克（Lysychansk），雙方都聲稱取得控制權。



根據俄羅斯衛星通訊社及俄新社的前線記者7月3日消息，利西昌斯克已被拿下並在俄軍和盧甘斯克（Lugansk）武裝力量控制之下。

俄羅斯衛星通訊社稱，烏克蘭武裝人員在逃離這座城市時，炸毀並毀壞了包括市政廳在內的部分重要行政大樓。

俄車臣共和國領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）表示，俄軍已經入城抵達盧甘斯克利西昌斯克的市中心。

More photos of Chechen Rosgvardia troops in front of the city administration building. 2/https://t.co/eDX2VT2V3Qhttps://t.co/nLV7txFxbs pic.twitter.com/rbuiX9sAyb — Rob Lee (@RALee85) July 2, 2022

俄媒發放的影片更見到俄軍在街上巡邏，網上更流傳車臣士兵在利西昌斯克的市政府大樓前舉起蘇聯國旗的照片。

惟烏軍則堅稱，正在利西昌斯克抵禦俄軍的猛烈砲擊，否認遭到圍困。

利西昌斯克目前是俄烏爭奪的關鍵城市，也是頓巴斯（Donbas）工業區的一部分，除了利西昌斯克，盧甘斯克地區已幾乎全被俄軍或親俄武裝控制。俄方6月已經佔領附近的頓涅茨克市（Donetsk）。