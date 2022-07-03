王毅與緬甸外長溫納貌倫會談

中國國務委員兼外長王毅7月3日在緬甸蒲甘出席瀾湄合作第七次外長會期間同緬甸外長溫納貌倫（Wunna Maung Lwin）舉行雙邊會談。



雙方積極評價兩國務實合作取得的進展，一致同意加快推進中緬經濟走廊建設，抓好跨境電網協議實施，保障中緬油氣管道順利運營，適時探討「中緬經濟走廊+」合作，提升雙邊經貿合作水平。

溫納貌倫介紹了緬國內形勢，表示緬將致力於落實「五點路線圖」和東盟「五點共識」，繼續推進民主轉型進程。王毅表示，作為緬最大的鄰國，中國真誠希望緬政治社會穩定、人民安居樂業、國家發展振興，期待緬各方以國家大局和人民利益為重，堅持理性協商，在憲法和法律框架下早日實現政治和解和國家長治久安。

雙方就瀾湄合作交換了意見。王毅表示，緬甸是瀾湄合作的首倡地、積極參與者和重要受益方，中方願同緬方加強協調配合，推動瀾湄合作提質升級，構建更為緊密的瀾湄命運共同體。王毅強調，瀾湄合作應同習近平主席提出的全球發展倡議和全球安全倡議加強對接，打造兩大倡議落地實施的先行示範區。溫納貌倫表示，緬方對此高度評價並願積極參與。

雙方就中國-東盟合作交換了意見。王毅表示，中方讚賞緬方作為中國東盟關係協調國發揮的重要積極作用，期待同東盟聚焦「五大家園」建設，加快制定全面戰略夥伴關係行動計劃，打造國際陸海貿易新通道、數字互聯互通、清潔能源、產供鏈穩定等合作新亮點。中方堅定支持東盟在區域架構中的中心地位，願同東盟共同努力，把穩東亞合作正確方向。