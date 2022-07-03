德國為天然氣可能斷供做準備　擬修訂《能源安全法》

俄羅斯向歐洲供應天然氣的北溪一號（Nord Stream 1）天然氣管道7月11日至21日關閉，以進行年度夏季維修。與此同時，德國計劃修訂《能源安全法》，以免國內能源供應商不勝負荷。



德國政府7月2日呼籲民眾節約能源及為冬天能源需求增加的情況作準備，預備俄羅斯可能停止向當地供應天然氣。

此外政府也擔心俄羅斯可能會藉北溪一號年度維修進一步減少、甚至完全切斷供氣。德國聯邦網絡局（Federal Network Agency）主席米勒（Klaus Mueller）質疑這「是否會變成更持久政治的維修」。

德國聯邦副總理兼經濟與氣候保護部長哈貝克（Robert Habeck）稱，德國需要為天然氣斷供做好準備。他介紹說德國之所以考慮對《能源安全法》進行修訂，是希望在為供氣中斷做好準備的同時，爭取將天然氣進口商的額外成本平均分配給所有消費者，以免給社會帶來過於強烈的衝擊。他表示，相關法律草案下週會在聯邦議院和聯邦參議院獲得通過。

現時德國消費者保護法禁止天然氣進口商將上漲的價格的一大部份轉嫁給最終消費者。《能源安全法》的修訂將包括引進一個特別的天然氣價格稅，讓所有私人客戶及公司客戶通過這個稅付出更多，並以此拯救財困的能源公司Uniper。

多週以來，來自俄羅斯的供氣已減少，令德國擔心，該國今年稍後時間將因此陷入衰退。