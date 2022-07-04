兩國海洋大會撐台　北京批評：台灣當局「蹭會」非常光彩嗎

聯合國海洋大會6月27日至7月1日在葡萄牙首都里斯本舉行。繼圖瓦盧代表團的3名台灣成員卻被中國要求除名後，帕勞（又譯作帛琉，英文名稱Palau）也於1日批評聯合國阻止台灣人被列入與會名單。中國外交部於7月4日回應此事。



「外交部發言人辦公室」消息，在7月4日外交部例行記者會上，澳亞衛視記者提問：據報道，1日，帛琉代表在聯合國海洋大會閉幕式上稱，帛方代表團中持「台灣護照」的代表被拒絕參會，這是對帛主權的侵犯。聯合國不應將2300萬台灣人民排除在外。美國代表稱，相關委員會無權將台代表逐出帛代表團。中方對此有何評論?

趙立堅回應稱這已經是他第三次回應這個問題了。台灣當局屢次三番「碰瓷」。難道「蹭會」是非常光彩的事嗎?

世界上只有一個中國，台灣是中國的一部份。一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識。根據一個中國原則，台灣無權單獨參與聯合國及其專門機構和僅限主權國家參加的政府間國際組織活動。上述原則和共識不會因為個別國家為台灣當局說項或撐腰打氣而改變。台灣當局「蹭會」失敗是必然的。這種自降人格、自取其辱的做法也已遭到國際社會恥笑。