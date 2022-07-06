俄羅斯軍艦離開釣魚島附近　日本關注中俄海上同步行動

日本7月5日稱，俄羅斯海軍的護衛艦、驅逐艦和補給艦已駛離尖閣諸島（中國稱釣魚島）附近，並沿東海北上。

此前，俄羅斯海軍艦艇4日上午在釣魚島附近海域航行，中國解放軍海軍的護衛艦4日亦駛入釣魚島附近海域。這是自2016年6月以來，中俄艦船首次幾乎同時進入群島毗連區。



日本防衛省統合幕僚監部5日表示，俄羅斯上述3艘艦船北上之際，在尖閣諸島的久場島和大正島之間的日本領海外側毗連區航行。當中護衛艦4日也曾駛入尖閣諸島的魚釣島西南的毗連區。

共同社報道，在國際法上，艦船在毗連區航行沒有問題，並料3艘艦船可能將返航。

中國海軍1艘情報收集艦則穿過沖繩本島和宮古島之間，從太平洋駛入了東海。該艦6月以後從日本海駛入太平洋，至此繞了日本列島一周。

中國的情報收集艦5日清晨4時前後，在宮古島東北約120公里處向西北方向航行，駛向了東海。該艦6月26日穿過伊豆諸島的八丈島和御藏島之間，並向西面航行。

日本海上自衛隊一直在密切監視中俄艦隊的動向。日本防衛省表示，日本對中國和俄羅斯的真正目的抱持更加謹慎的態度，並密切關注兩國的最新行動。