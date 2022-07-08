G20外長會｜美德拒與俄會晤　阿根廷：獲中國支持入金磚國家

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）7月7至8日會在印尼峇里島（Bali Island）出席二十國集團（G20）外長會。不過，美國和德國代表明言不會與他會面。



這次會議是俄羅斯入侵烏克蘭以來，全球多個最大經濟體外長首次會見拉夫羅夫。根據俄羅斯塔斯社，拉夫羅夫計劃與某些國家的外長會面，但不包括美國務卿布林肯（Antony Blinken）和德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）等西方國家代表。

中俄外長會晤

拉夫羅夫與中國國務委員兼外長王毅會談時說在美國實施對中俄進行雙重遏制的政策的背景下，俄羅斯和中國在擴大戰略合作的範圍。

拉夫羅夫強調，俄中關係的內部儲備擁有巨大潛力，兩國在繼續研究不受負面外部因素影響的新合作模式。

中方提烏克蘭局勢3點關切

王毅與印度外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）會晤期間，對當前烏克蘭局勢提出3點關切，包括反對借機煽動冷戰思維、渲染陣營對立、製造新冷戰，反對搞雙重標準並損害中國的主權和領土完整，以及反對損害別國的正當發展權益。

他還說，中方拒絕任何把烏克蘭危機與台灣問題相提並論的圖謀，將堅定捍衛自身的核心利益。

阿根廷：獲中國支持入金磚國家

阿根廷外交部在外長（Santiago Cafiero）與王毅會面後表示，王毅正式確認中國支持阿根廷成為金磚國家（BRICS）成員。若阿根廷加入這個組織，它將「加強和擴大其捍衛發展中國家利益的聲音」。