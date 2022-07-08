李作成與美軍參聯會主席通話：避免引發衝突對抗符合雙方利益

據中國國防部消息，7月7日，中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長李作成應約與美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）視像通話。



李作成表示，當前形勢下，中美兩軍要進一步加強對話、管控風險、推進合作，而不是蓄意製造對抗、挑起事端、相互排斥。

李作成說，習近平主席強調，新時期中美相處應該相互尊重、和平共處、合作共贏。拜登總統多次作出「四不一無意」的積極表態，中方對此高度重視。只要堅持兩國元首戰略引領，落實兩國元首重要共識，中美完全可以共同發展、相互成就。當前形勢下，兩軍要秉持相互尊重、客觀理性態度，進一步加強對話、管控風險、推進合作，而不是蓄意製造對抗、挑起事端、相互排斥。

李作成強調，中方在事關國家核心利益問題上，沒有任何妥協退讓的餘地，如果有人肆意挑釁，就必然遭到中國人民堅定的反制回擊。中方要求美方恪守一個中國原則和三個聯合公報規定，停止開歷史倒車，停止美台軍事勾連，避免衝擊中美關係和台海穩定。中國軍隊將堅決捍衛國家主權和領土完整。

雙方認為，保持兩軍關係穩定發展、避免引發衝突對抗符合雙方共同利益，雙方可就此保持溝通。雙方還就海空軍事安全、烏克蘭危機等交換了意見。