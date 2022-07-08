Elon Musk回應狗狗幣創辦人Twitter推文　盛讚中國高鐵

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）在回應他人推文時稱讚中國及日本的鐵路。



話說狗狗幣創辦人比利馬庫斯（Billy Markus，推特化名Shibetoshi Nakamoto）7月8日發文稱，在他看來，長途旅行時，沒有比乘坐舒適及快捷的列車更好的事。

比利馬庫斯說這種列車在美國很少見，所以他在外國旅行時常感妒忌。

馬斯克回應他的推文時稱，「中國及日本都有令人驚嘆的的列車。」他更建議馬庫斯乘高鐵從北京旅行到西安，參觀秦始皇兵馬俑。

China & Japan have awesome trains.



Took bullet train from Beijing to Xi’an to see Terracotta Army of 秦始皇. — Elon Musk (@elonmusk) July 7, 2022

另一方面，Twitter以440億美元售予馬斯克一事，據報陷入嚴重危機。

《華盛頓郵報》引述數名知情人士稱，馬斯克的團隊認為Twitter未能確認其平台上的虛假賬戶數據，交易告吹的風險增加。

報道稱，近日馬斯克與投資者的談判已冷卻，因他的團隊對從Twitter收到的內部數據庫firehose提出質疑，認為沒足夠的資訊來評估Twitter的商業前景，所以計劃改變方針。報道又引述知情人士稱，他的陣營現已停止討論這宗收購的資金籌措事宜。

Twitter的高層在7日較早時仍堅持平台上的假帳號佔比低於5%，馬斯克則認定實際比重遠高於此。這是他一直抱怨的核心問題。他此前曾威脅說，將因這個問題不買Twitter。

馬斯克與Twitter發言人均未即時回應對該報報道的置評請求。