安倍晉三︱槍擊畫面曝光第2響槍聲後安倍倒地　保安遭質疑反應慢

日本前首相安倍晉三7月8日早上在奈良街頭演說時遇刺，下午不治身亡，終年67歲。由於安倍晉三當時在戶外演說，事後網絡流傳多個事發片段，有最新影片顯示，在現場響起第一下槍聲後，安倍晉三曾錯愕回頭，至第二下槍聲後，他緩緩倒地。



有關片段顯示，安倍晉三當時拿着咪高峰，手握拳頭、語氣略為激昂地演說，有多名隨行人員在他旁邊和身後，突然他身後傳來第一下巨響槍聲，並冒出白煙，安倍當時似只感到錯愕，他露出驚訝神情，回頭想察看發生什麼事，他附近的人員也紛紛望向後方，但跟着便傳來第二響槍聲，只見安倍隨即捲起身體，步下講台，看似欲抱胸，然後緩緩倒地。

▼慎入：以下片段內有中槍畫面▼

在事發後，當地部份傳媒與日本網民質疑保安人員反應過慢，未能保護安倍晉三。

日本富士新聞網報道，安倍晉三在奈良市遭槍擊現場保安狀況及到底有多少警力在場保安等細節，警察廳以會影響未來保安工作暫不公布，僅表示「奈良縣警方與警視廳的SP（特勤人員）等人，有進行必要的保安」。

這次事件是發生在日本時間7月8日早上11時25分左右，安倍晉三最終不幸身亡，據醫院稱，他在當地時間下午5時3分（香港時間下午4時3分）離世，死因是失血過多，院方指安倍的傷口深，觸及心臟。

安倍晉三遇刺：圖為疑兇山上徹也2022年7月8日在犯案時涉嫌使用的槍械（影片截圖）

日本警方同日下午前往疑兇山上徹也位於奈良市的住所搜查，發現了數個可能的爆炸品，正展開確認，並指疑兇至目前為止已製造了多支手槍和炸藥。日媒稱，這很有可能是有計劃的犯罪。

安倍原本計劃在結束奈良市內的街頭演說後，便會前往京都市內為自民黨拉票，傍晚還計劃去埼玉市繼續拉票活動。

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