安倍晉三去世︱疑兇稱動機與不滿宗教團體有關　原計劃製炸彈引爆

日本前首相安倍晉三7月8日早上在奈良街頭演說時遇刺，下午不治身亡，終年67歲。據日媒引述調查人員報道，41歲疑兇山上徹也供稱他對某特定的宗教團體抱有怨恨，因而對與該宗教團體有關係的安倍晉三不滿。也有日媒報道，山上徹也稱原計劃製造炸彈引爆，而不是用槍。



日媒TBS報道，居於奈良縣、曾任3年海上自衛隊成員的山上徹也向警方供稱，自己對某特定的宗教團體有怨恨，因而「瞄準」了與該宗教團體有關係的安倍晉三，又指在知道安倍前往奈良後決定犯案。目前未知山上徹也所指的是哪個宗教團體，他否認因不滿安倍的政治信念而犯案。

他直接承認是自己行兇，「這肯定是我做的。」

日媒也報道，疑犯供稱自己本來是打算製作炸彈引爆，而不是用槍，但實驗後發現自製的炸彈未能成功，所以開始製作槍械，並稱「今年春天左右就做好了」。

▼慎入：網絡流傳的現場事發片段，內有中槍畫面▼

日本警方8日下午已前往疑兇山上徹也位於奈良市的住所搜查，發現了數個可能的爆炸品，正展開確認，並指疑兇至目前為止已製造了多支手槍和炸藥。

這次事件是發生在日本時間7月8日早上11時25分左右，安倍晉三最終不幸身亡，據醫院稱，他在當地時間下午5時3分（香港時間下午4時3分）離世，死因是失血過多，院方指安倍的傷口深，觸及心臟。

安倍原本計劃在結束奈良市內的街頭演說後，便會前往京都市內為自民黨拉票，傍晚還計劃去埼玉市繼續拉票活動。

↓更多日本前首相安倍晉三遇刺的現場圖片，請點擊放大觀看：