G20外長會｜王毅晤法國外長: 中歐應堅持合作共贏

7月8日，中國國務委員兼外長王毅在峇里島出席二十國集團（G20）外長會期間會見法國外長科隆納（Catherine Colonna）。

王毅表示，在兩國元首戰略指引下，中法關係保持穩定發展勢頭，不僅為兩國和兩國人民帶來福祉，也為動盪不定的世界注入穩定性。中方珍視兩國互信和友誼，高度讚賞並堅定支持法方堅持戰略自主，願同法方加強戰略協作，深化務實合作，推動兩國全面戰略夥伴關係不斷邁上新台階。

科隆納表示，法中就雙多邊廣泛議題保持密切溝通和良好合作。法方同樣珍視法中友好，致力於持續推進法中全面戰略夥伴關係。法國堅定主張維護聯合國憲章，尊重主權原則，重視中國對維護全球穩定的重要作用，認為加強法中戰略協作對應對當前全球性挑戰至關重要。馬克龍總統倡導建設和諧的多極世界，法方將一以貫之堅持戰略自主傳統。

雙方同意促進人文交流，便利人員往來，加強應對氣候變化和保護生物多樣性合作。

雙方就中歐關係交換了意見。王毅表示，作為有全球影響的兩大力量，中歐應堅持合作共贏的主基調和全面戰略夥伴關係的正確定位，要做「合作派」「團結派」，不做「脫鈎派」「對抗派」。中方讚賞並期待法方繼續為中歐關係發揮建設性作用。科隆納表示，法方一貫支持推進歐中關係，主張通過對話積累共識。將繼續着眼長遠，堅持理性，保持開放，深化歐中各領域合作。

雙方還就烏克蘭、朝鮮半島等共同關心的國際地區問題交換了看法。