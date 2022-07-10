王毅與布林肯印尼會晤長達5小時「雙方溝通非常充分」

中國國務委員兼外長王毅7月9日在印尼峇里島出席二十國集團外長會後同美國國務卿布林肯舉行會晤。《環球時報》記者從前方了解到，中美都對此次會晤高度重視，雙方在會晤中的交流全面、深入、坦誠、高效，溝通非常充分。

據《環球時報》記者了解，此次峇里島會晤持續了5個多小時，對於「一對一」會晤來說，5個小時已是很長的時間，在近年部長級以上的會談中十分罕見。此外，據悉此次會晤全程採用同傳，這意味着會晤期間雙方可以就中美關係中的廣泛議題進行非常充分的溝通，有利於清晰傳達彼此的信息。

《環球時報》記者注意到，在中國與拜登政府外交高級官員的互動中，2021年3月的安克雷奇會晤是持續時間最長的一次，雙方連續會晤三場，每場持續3小時左右。去年7月，美國常務副國務卿舍曼訪華，在天津同國務委員兼外長王毅和外交部副部長謝鋒會談，共計會談6個小時，用中國外交部的話說，「雙方談得很深、很透」。

據新華社報道，中美雙方都認為，此次對話是實質性的，也具有建設性，有助於增進彼此相互了解，減少誤解誤判，並為兩國未來高層交往積累了條件。

分析人士告訴《環球時報》記者，中方在通稿中把此次會晤描述為「實質性」和「建設性」，「實質性」說明雙方談得很務實，涉及到了全面的雙邊關係和雙邊關係中的具體問題。會晤的「建設性」體現在取得了一些共識，解決了一些具體和突出問題，這一點從消息稿中可以看出。此外，美方也有一些積極表態，但關鍵在於落到實處，中方始終將聽其言、觀其行。