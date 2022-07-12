安倍晉三出殯｜增上寺與德川幕府關係密不可分　二戰時曾毀於一旦

日本前首相安倍晉三遇刺身亡後，他的喪禮7月12日在東京增上寺舉行，而在出殯前夕，大批民眾在寺外排隊，希望為他作最後送別。增上寺本身歷史悠久，並與德川家康幕府關係密切。



增上寺位於東京都港區，與著名地標東京鐵塔為鄰，前者在1393年創立，與鎌倉市光明寺、長野市善光寺大本願、京都市金戒光明寺、知恩寺、淨苑華院及福岡縣久留米市善導寺組成淨土宗七大本山。

德川家康1590年在江戶（即現今東京）建立幕府，為江戶時代揭開序幕後，增上寺從貝塚（現今東京千代田區平河町附近）遷至現址，並成為德川家的靈廟，安葬了第二代將軍德川秀忠、第六代將軍德川家宣、第七代將軍德川家繼等。

增上寺在最繁盛時期曾佔地82.6萬平方米，設有48間院，以及大約150個學寮，並住有最多3000名僧侶和學生。不過日本從江戶轉至明治時代後，當時出現反對佛教的浪潮，增上寺的大殿一度遭縱火燒毀，及後數度重建，惟到了二戰時，東京多次受到空襲，增上寺大部分建築受到破壞，當中包括德川家的陵墓。

增上寺在戰後重建，大殿於1974年落成，並逐漸擴建，其東京主要寺廟的地位至今不動如山，而且是當地著名跨年勝地之一。