疫情︱日本韓國疫情反彈　擬擴大第四針新冠疫苗接種對象範圍

韓國和日本的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情反彈。韓國將擴大第四針新冠疫苗接種對象的範圍，以應對疫情，而日媒7月13日稱，日本政府也正討論此事。



截至7月13日零時，韓國在過去24小時新增40,266個新冠肺炎確診個案，這是自5月11日以來，單日新增確診個案數量首次超過4萬個。

韓國總理韓悳洙7月13日稱，政府將擴大第四針新冠疫苗接種對象的範圍。原本第四針新冠疫苗的接種對象是60歲以上及免疫力低下人士，政府準備將這範圍擴大，讓50歲以上人士、18歲以上有健康問題的人士也可接種第二針疫苗加強劑。

日本增7.6萬宗確診

日本7月12日新增76,012個新冠肺炎確診個案，這是自3月3日以來，單日新增確診個案數量再次超過7萬個。共同社網站7月13日稱，疫情進入第七波的迹象愈來愈明顯，包括島根縣、鳥取縣、沖繩縣在內的12個縣的確診個案數量也創新高。

目前日本第四針新冠疫苗的接種對象是60歲以上人士、18至59歲有健康問題的人士、以及被醫生判斷為重症風險較高的人士。報道引述消息人士稱，政府正討論擴大第四針新冠疫苗接種對象的範圍，讓未滿60歲的醫護人員接種第二針疫苗加強劑。