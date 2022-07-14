美國尋求中國協助　耶倫與劉鶴商俄油限價：與北京繼續研究討論

美國財長耶倫與中國國務院副總理劉鶴上週舉行視像會議，據報曾商討對俄羅斯石油設價格上限的可能性，尋求北京支持限制俄羅斯石油收入的計劃。



這被視為幾乎是美方首次釋出「招引中國限制俄羅斯石油銷售收入」的訊號。

她接受《華爾街日報》訪問時稱，她與中方將繼續「研究這個想法」。

她又稱：「他們（中方）聽了我方的想法，並準備好繼續和我方討論此事。」

美國與七國集團盟友早前同意，探討對俄羅斯石油價格設上限，以消耗莫斯科的資金，及緩解制裁造成的能源價格飆升問題。目前，美國正爭取未有加入制裁俄羅斯兼大量採購俄國石油的國家支持，中國和印度是兩個重要目標國。

耶倫及劉鶴早前曾舉行視像會議，有關討論內容是首次被談及。

可行性備受批評

耶倫表示，她希望看到購買俄羅斯石油的國家制定符合價格上限的政策。不過她說許多國家或最終別無選擇，只能接受較低的價格，「如果他們至少設置價格上限，這會更容易。」

她又指，「即使他們不這樣做，這項制裁也將適用於他們將要與之交易的西方銀行和保險公司，因此他們將受到影響。但這不會傷害他們。這（反而）對他們有幫助。」

有觀察人士質疑，即使限價實行，俄羅斯是否會按照規定價格賣油，她稱，她尚未就計劃與俄羅斯官員溝通，惟倘俄羅斯以停售作反擊，最終將迫使俄羅斯關閉其油井並永久降低產能。

耶倫說稱：「我覺得俄方不太可能這麼回應。我們會設定一個讓俄羅斯有利可圖、繼續生產的價格上限。」

她6月時曾稱，想要控制俄油價格，最直接就是從保險入手。

全球約95%的油輪船隊由位於倫敦的國際船東保賠協會集團（IGPIC）和一些位於歐洲大陸的保險公司承保。歐洲國家已經同意終止對俄羅斯石油運輸的保險。西方政府可以嘗試告訴俄原油買家，如果他們想繼續使用保險，則必須同意在一定的價格區間內購買俄原油。這樣就能達到設置價格上限的效果。

彭博社分析師此對這個方案潑冷水稱，「實際可行性極低」。

一位美國財政部高級官員稱，耶倫料在本週較後時間在印尼峇里島舉行的G20財長會議期間，與印度財政部長西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）會面。