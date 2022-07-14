今日全世界最多人追蹤的飛機：5,000人在找　斯里蘭卡總統在哪？

馬爾代夫官員稱，去國的斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）所乘飛機7月14日自該國起飛，並已經抵達新加坡。他乘搭的是「沙特阿拉伯的飛機」，傳聞他會在新加坡短暫逗留，最終目的地是沙特阿拉伯。



有大批示威者7月9日包圍拉賈帕克薩所住的總統官邸，而他在人們闖入之前逃走了。

他應承在週末辭職，但又委任總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）擔任署理總統，進一步加劇政治危機。

拉賈帕克薩再應承在13日辭職，但在當天較早時間，他和妻子登上一部軍機，離開科倫坡。短短24小時內，他已身在馬爾代夫。馬斯兩國為近鄰，兩者相距約90分鐘的機程。與他同行的還有他的妻子。

在香港時間下午3時43分，航班追蹤網站Flightradar24.com有近5000人在追蹤拉賈帕克薩所乘的波音787 Dreamliner飛機，追縱人數比另一部在歐洲飛行的法國空軍飛機多三倍。

斯里蘭卡議長稱由於尚未收到總統的辭職信，考慮撤銷其職務。他稱已通知總統盡快交信。國會發言人稱，由於他尚未交信，尚未確定國會能否在15日開會。

拉賈帕克薩曾稱，只有在其順利抵達第三國之後才會辭職。

拉賈帕克薩乘搭的是沙特阿拉伯航空編號788的沙特阿拉伯班機，根據航班追蹤網站Flightradar24.com的資料，這飛機是在上午11點30分起飛，並在晚上7時17分左右抵達樟宜機場。

新加坡政府證實拉賈帕克薩以私人訪問形式到達當地，但他沒有提出庇護要求，新加坡亦沒有批出類似措施，而且不肯定他會長期留在當地或前往其他地方。英媒指，拉賈帕克薩抵達新加坡後，下一個目的地是沙特阿拉伯的吉達。

與此同時，政府14日宣布首都科倫坡及其郊區的宵禁將持續到15日凌晨5點，示威者在週末佔領總統府後撤離，向當局交出政府部門建築物的控制權。當他們離開時，有人看到他們在總統官邸展開了一條紅地氈。