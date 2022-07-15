特朗普首任妻子伊萬娜逝世　終年73歲

美國前總統特朗普（Donald Trump）7月14日宣布，他的第一任妻子伊萬娜（Ivana Trump）在紐約巿的家中離世，終年73歲。



紐約警方發言人表示，當日中午時份接獲報案，指一名73歲女子在寓所內昏迷不醒，人員到場發現伊萬娜倒卧在近樓梯底位置，當場證實死亡，死因無可疑。消防部門消息指，伊萬娜懷疑心臟病發。

特朗普在其名下的社交平台Truth Social稱：「小特朗普（Donald Trump Jr.）、伊萬卡（Ivanka Trump）和埃里克（Eric Trump）3名子女是她的驕傲和歡樂。她以他們為榮，我們也以她為榮。請安息，伊萬娜。」

美國前總統特朗普推文截圖。（Truth Social@realDonaldTrump）

特朗普形容，伊萬娜是了不起、美麗和驚人的女子，度過鼓舞人心的偉大人生。

伊萬娜1949年於捷克斯洛伐克出生，年少時是溜冰運動員，在歐洲經歷首段婚姻，其後輾轉移居奧地利及加拿大。1976年，她擔任模特兒時在美國紐約邂逅特朗普，翌年成為對方首任妻子，展開第二段婚姻，除了為對方生育3名兒女，也在特朗普的商業集團中擔任高管職位。

可是，特朗普於1989年傳出與美國女演員梅普爾斯（Marla Maples）有婚外情，至1992年與伊萬娜離婚。伊萬娜其後發展她的服裝、珠寶和美容產品事業，並兼任作家，還再經歷兩段婚姻，延續精彩人生。

至2017年，她出版著作《栽培特朗普》（Raising Trump），講述為特朗普養育3名兒女的經歷，其後又在訪問中聲稱有白宮直線電話，與時任特朗普兩星期聯絡一次，更揚言沒有她，特朗普就沒有今天。