世衛7月21日討論猴痘是否國際公衛緊急事件

世界衛生組織（WHO）7月14日稱21日將再度召集猴痘專家委員會，以決定這波疫情是否構成「國際關注的突發公共衛生事件（PHEIC）」。此外印度與沙特阿拉伯都錄得首宗確診病例。



根據12日公布的最新一次更新內容，全球已有63國錄得報約9200個猴痘病例。世衛猴痘緊急委員會將召開第2次會議。這一波傳播自5月初開始。

世衛6月23日曾召集緊急專家委員會，以決定猴痘是否構成「國際關注的突發公共衛生事件（PHEIC）」，也就是世衛能發出的最高級警戒。惟會上大多數專家建議世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），當時的情況尚未符合門檻。

世衛在聲明中表示：「緊急委員會將針對這事件是否構成PHEIC，向世衛秘書長提供看法。」世衛會在會後數天發聲明。

另一方面，病毒持續傳播，一些國家首次錄得病例。沙特阿拉伯和印度各發現第一起猴痘確診病例。

沙特新聞社7月14日引述沙特衞生部稱，患者在首都利雅得確診並在就醫。曾與病人接觸的人沒出現任何症狀。

沙特衞生部強調，已為應對病毒傳播做好準備，籲公眾尤其是出國旅行者遵守當局健康指示。

印度也在同日稱錄得一個病例，病人是一名曾往中東的35歲男子。他12日自阿聯酋回到印度南部的喀拉拉邦，目前住院進行隔離，情況穩定。