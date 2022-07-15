馬克龍：法國面臨能源短缺將制定節能方案

撰文：許懿安
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法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）稱在俄烏戰爭未見提前結束的跡象時，俄羅斯有可能全面切斷對法國的天氣然供應，政府要為此做準備，將制定節約能源方案，並呼籲商戶、政府機構及家庭加入節能。

馬克龍在14日法國國慶日亮相電視節目受訪。他稱俄烏戰事持續，俄羅斯已開始減少天然氣輸送，稱莫斯科在發放訊息稱，它將以能源當作武器。

馬克龍稱，烏克蘭的戰爭還沒提前結束的跡象，法國的目標是能盡快應付到沒有俄羅斯供應天然氣。

馬克龍稱，除了節能，歐洲也需讓天然氣進口來源多元化，以及為冬季充實庫存。他說，法國正在增加自挪威、卡塔爾、阿爾及利亞和美國的天然氣進口，旨在秋季前讓該國儲備接近100%。

法國估計它所獲得的俄氣，會是自俄進口總量的不足20％。他稱，國要過渡到應付到沒有俄羅斯供氣，意味「夏天和秋天之始可能會非常艱難」。

法國在核能發電方面的傳統優勢，讓它對俄羅斯能源依賴相對一些歐盟國家為低。不過政府仍需量入為出，它在15日公布新目標：未來2年全國能源耗用減少10%。

除了法國，德國已開始進行廣泛的節能操作，包括調暗路燈以及調低游泳池的加熱等。

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