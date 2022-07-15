美國眾議院通過2023年國防授權法案　包括多項加強對台合作內容

美國眾議院7月14日以329票贊成、101票反對，通過《2029年財政年度國防授權法案》（National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2023，NDAA FY23），當中有多項內容屬加強美台軍事合作，而法案仍需交由參議院表決。



美國《國防新聞》（Defense News）報道，新一份國防授權法案的總開支比2022年財政年度增加大約7%，並有多項修正案，禁止美國向違反人權的國家和軍事組織支援和轉移武器，並可能限制華府將來和土耳其、沙特阿拉伯及埃及等盟友和安全夥伴的出售武器計劃。

而在對台措施方面，有多項友台政策以修正案形式納入法案之中，當中包括加強台海地區震懾力的《台灣和平及安全法》、1容許美國國會議員到台灣生活和工作的《台灣友好法》，以及監察美國向台灣付運軍備的《軍備出口交付解決方案法》等。

另外根據法案概要，美國國會亦重申支持華府防衛台灣，並批准美軍印太司令部有權與台灣舉行聯合軍事演習，要求拜登政府邀請台灣在2024年參加環太平洋軍演，提升對方的準備能力等。

美國參議院軍事委員會在6月16日通過參議院版本的國防授權法案，並等待全院表決，之後與眾議院討論審議合併版本，最終才交到白宮由拜登簽署生效。