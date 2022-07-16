SHEIN︱中資快時尚品牌傳擬2024年在美上市　ESG問題拖後腿？

中資快時尚品牌SHEIN一直被傳籌備在美國上市，據美媒7月15日報道，SHEIN尋求最快於2024年在美國啟動IPO，該公司聘請了新隊伍，專門改善公司形象，以應對投資界愈見關注的環境、社會和企業管治（ESG）問題。



彭博社（Bloomberg）引述消息人士報道，SHEIN在2021年的銷售額達到至少160億美元，較2020年的100億美元大有增長，公司估值可能達到1000億美元，但這間企業目前要應對的是，先要洗脫ESG惡棍（ESG villain）的形象，希望減低有關問題可能會為IPO帶來的風險。

據美媒7月15日報道，SHEIN尋求最快於2024年在美國啟動IPO（IG@sheinofficial）

什麼是ESG問題？

快時尚產業著重低廉價格、款式多樣，在近年迅速冒起，但「速食」時裝也被指是浪費之源，製造環境問題，據世界銀行2019年的報告指，在2000年時，一年約生產500億件新服裝，到了2019年這個數字翻了一倍。

不止是SHEIN，其他快時尚品牌如ZARA、H&M等都備受壓力，部份公司為了改善形象而推出回收衣服活動、物料更環保的衣服，冀洗刷「污名」。

彭博社文章分析指，SHEIN面對的其他問題也包括遭一些非政府機構指控工作環境惡劣、勞工的工時過長等，以及陷入抄襲爭議，自2021年初以來，公司在美國面對至少40宗侵權訴訟。SHEIN一直否認這些指控。

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