拜登促增產「無功而還」　沙特無意照辦　明寸華府石油當武器

正在沙特阿拉伯訪問的美國總統拜登（Joe Biden）雖在7月15日表示預計沙特地阿拉伯會進一步增加供油，這可能有助讓美國汽油價格降溫。不過彭博社引述知情人士稱拜登在下月一些產油國開會前，都不會有好消息帶給美國。



石油輸出國組織及盟國（OPEC+）下次會議預定在8月3日舉行，以討論其在9月及之後的政策。

彭博社引述一位不願透露姓名的知情人士說，美國和沙特政府的官員一直在能源市場問題上保持密切聯繫，並將繼續討論OPEC+成員的產量問題。

拜登官員私下稱已經達成協議，但在下月OPEC+開會前不會公布任何細節。

包括沙特阿拉伯在內的所有OPEC+成員國仍受2020年4月新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）大流行開始時商定的限產限制。要讓產量超過目前的配額，需要成員國一致同意。

拜登表樂觀 嘗試打圓場

拜登的沙特之行沒有促成沙特就增產作出承諾，但美國官員稱，他們相信沙特將領導OPEC+聯盟達成一項慢慢增產的協議。

拜登對記者稱，他在竭盡所能令美國的供應增加，預計這將發生，沙特人也能感到他的緊迫感，根據今天的討論，預計將在未來數週看到進一步的措施。

白宮發聲明稱沙特承諾支持全球石油市場平衡，以支撐持續的經濟增長，這些措施以及預計在未來幾週將採取的進一步措施，已經並將在很大程度上協助穩定市場。

沙特：看到短缺 便會增產

沙特的表態比較謹慎，它在聯合聲明中僅重申承諾「共同穩定全球能源市場」。

綜合多家英媒稱，沙特外交部長朱拜爾（Adel al-Jubeir）在另一場簡報會上強調，沙特是否增產將基於政府對市場的持續評估。

朱拜爾稱：「如果你說我們曾承諾提供更多石油，這意味着我們看到石油短缺，」他補充道，「如果我們看到石油短缺，就會生產更多的石油。」

他稱，石油是一種商品，「不是政治武器，更不是坦克，你不能用它瞄準某人開火。我們一向支持穩定的石油供應，以及不會使用石油作為武器。」