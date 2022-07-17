G20財長會︱中國宣布擬向世界銀行疫情基金捐款5000萬美金

二十國集團（G20）財長會7月15日至16日在印尼峇厘島召開，中國財政部部長劉昆以視像方式出席會議，據中國財政部指，劉昆宣布中方擬向在世界銀行新設的疫情大流行防範、準備和應對基金捐資5000萬美元（約3.9億港元）。



中國財政部指，會議主要就全球經濟、全球衛生議程、國際金融架構、可持續金融、基礎設施、國際稅收和金融部門等議題進行討論。

劉昆表示，G20各方應繼續維護G20國際經濟合作主要論壇定位，統籌疫情防控和經濟社會發展，維護全球產業鏈供應鏈安全穩定，防止一些國家政策調整產生嚴重負面外溢效應，堅持構建全球發展夥伴關係，全面推進減貧、維護糧食和能源安全、守護人類健康等領域合作，為積極推進落實習近平主席提出的全球發展倡議，中方宣布擬向在世界銀行新設的疫情大流行防範、準備和應對基金捐資5000萬美元。

劉昆指中方將本着「共同行動、公平負擔」的原則，在遵守已有共識、尊重債權人委員會與債務國協商決定的基礎上，有序推進《共同框架》個案債務處理相關工作，中方支持G20財金渠道立足職能，就應對氣候變化的政策開展交流分享，同時主張應堅持共同但有區別的責任原則。

劉昆稱基礎設施是經濟社會發展的重要支撐，中方願與各方努力實現基礎設施投資高標準、惠民生、可持續目標，中方歡迎應對經濟數字化稅收挑戰雙支柱方案取得的進展，支持全球論壇開展「亞洲倡議」項目。