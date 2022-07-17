菲律賓總統小馬可斯傳下令與中國重談鐵路貸款

英媒7月16日引述菲律賓官員稱，總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr ）已下令交通部，重新談判3個總預算達49億美元、前朝政府與中國達成的鐵路項目計劃貸款協議。



菲律賓交通部副部長查韋斯（Cesar Chavez）此前曾稱，由於中國政府未向前杜特爾特（Rodrigo Duterte）政府批出貸款，包括蘇比克至克拉克鐵路項目（Subic-Clark Railway Project）、菲律賓國家鐵路南線長途運輸段工程（Philippine National Railways South Long-Haul Project），以及棉蘭老島鐵路項目的達沃-迪戈斯段（Davao-Digos segment of the Mindanao Railway Project）等3項鐵路貸款協議，均已被視為撤銷。

一名不願透露姓名的中國官員回應稱，「我可以說，中菲在鐵路項目的合作將繼續下去，中方對有關討論持開放態度。」

鐵路項目的談判始於2018年，在杜特爾特執政期間，他尋求加強與北京的關係，擱置長期在南海的領土爭端，以換取數十億美元的援助、貸款和投資承諾，包括他的基礎設施計劃。