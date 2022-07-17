斯里蘭卡7月20日選新總統 大量爛攤子待收 蹈火勇者都有誰？
斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabhaya Rajapaksa）7月14日辭職，國會20日投票選出新總統。不過新總統上台真是沒什麼值得高興，擺在此人面前的是政治與經濟危機、各懷鬼胎的不同政治勢力，以及大批憤怒的示威者。
令斯里蘭卡天怒人怨的拉賈帕克薩終於去國，總理維克拉馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）擔任代理總統。示威者認為他與拉賈帕克薩家族關係密切，要求他也別幹。然而民望好不了多少的維克拉馬辛哈15日宣布參選，令示威者十分憤怒。
最大反對黨統一人民力量（Samagi Jana Balawegaya）黨魁普雷馬達薩（Sajith Premadasa）和人民解放陣線（Janatha Vimukthi Peramuna）黨魁迪薩納亞克（Anura Dissanayake）也宣布參加總統選舉。
在今日的斯里蘭卡，能登臨總統大位可不是什麼值得高興的好事，擺在此人眼前的將是一個又一個的爛攤子；任誰做或怎麼做，都難以討好。
求助難關多 遠水難救近火
無論最終由哪個黨派的候選人當選總統，新總統上任後亦須與國際貨幣基金組織（IMF）談判，並在IMF提供的幫助下解決國內嚴重的經濟危機。
上一輪談判於6月底結束，斯里蘭卡須組成新政府後，才可恢復談判。
維克勒馬辛哈7月5日對國會說，國家已破產，經濟危機或最少持續至2023年底。斯里蘭卡欠下高達510億美元外債，國家已無力進口石油、糧食、藥品等生活必需品，民眾三餐不繼。因此斯里蘭卡須盡快與IMF就救市計劃達成協議。
Vox於7月16日稱，美國和平研究所（US Institute of Peace，暫譯）南亞項目主任塔曼娜（Tamanna Salikuddin）稱澳洲、美國、日本和印度等向斯里蘭卡提供援助的國家，可能會向斯里蘭卡臨時政府施壓，要求它盡快與IMF合作進行債務重組，雙方可能會在9月取得進展。惟塔曼娜指，暫未知雙方是否能在9月制定好救助計劃。
情況好轉前或會再轉差
美國有線新聞網絡（CNN）7月16日引述專家稱，斯里蘭卡仍在與毀滅性的金融危機鬥爭，國內情況在好轉之前可能會變得更差。
該國目前供電不足，民眾要忍受停電、食物、石油和藥物短缺的痛苦。當地糧食短缺而且價格急升，食品價格6月上漲80%，無力購買的人只能靠好心人捐助過活。若情況再轉差，國際社會須緊急向斯里蘭卡提供更多援助。
民眾的生活能否好轉，與該國政治緊緊相繫，但斯里蘭卡作家和分析家阿貝亞古納塞克拉（Asanga Abeyagoonasekera）說：「這裏（斯里蘭卡）毫無政治穩定性。」他指斯里蘭卡在兩個月內3次更換內閣官員人選，現時第四個內閣即將誕生，政府需緊急地作出改變，以修復國家。