斯里蘭卡7月20日選新總統　大量爛攤子待收　蹈火勇者都有誰？

斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabhaya Rajapaksa）7月14日辭職，國會20日投票選出新總統。不過新總統上台真是沒什麼值得高興，擺在此人面前的是政治與經濟危機、各懷鬼胎的不同政治勢力，以及大批憤怒的示威者。



令斯里蘭卡天怒人怨的拉賈帕克薩終於去國，總理維克拉馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）擔任代理總統。示威者認為他與拉賈帕克薩家族關係密切，要求他也別幹 。然而民望好不了多少的維克拉馬辛哈15日宣布參選，令示威者十分憤怒。

最大反對黨統一人民力量（Samagi Jana Balawegaya）黨魁普雷馬達薩（Sajith Premadasa）和人民解放陣線（Janatha Vimukthi Peramuna）黨魁迪薩納亞克（Anura Dissanayake）也宣布參加總統選舉。

在今日的斯里蘭卡，能登臨總統大位可不是什麼值得高興的好事，擺在此人眼前的將是一個又一個的爛攤子；任誰做或怎麼做，都難以討好。

斯里蘭卡代理總統克拉馬辛哈（Ranil Wickremesinghe，右）即使能當選總統，也難保國家能在泥淖中脫身，更有可能掀起新一波反政府示威。圖為他2022年7月15日在科倫坡宣誓擔任臨時總統，並與首席法官打招呼。（AP）

求助難關多 遠水難救近火

無論最終由哪個黨派的候選人當選總統，新總統上任後亦須與國際貨幣基金組織（IMF）談判，並在IMF提供的幫助下解決國內嚴重的經濟危機。

上一輪談判於6月底結束，斯里蘭卡須組成新政府後，才可恢復談判。

維克勒馬辛哈7月5日對國會說，國家已破產，經濟危機或最少持續至2023年底。斯里蘭卡欠下高達510億美元外債，國家已無力進口石油、糧食、藥品等生活必需品，民眾三餐不繼。因此斯里蘭卡須盡快與IMF就救市計劃達成協議。

Vox於7月16日稱，美國和平研究所（US Institute of Peace，暫譯）南亞項目主任塔曼娜（Tamanna Salikuddin）稱澳洲、美國、日本和印度等向斯里蘭卡提供援助的國家，可能會向斯里蘭卡臨時政府施壓，要求它盡快與IMF合作進行債務重組，雙方可能會在9月取得進展。惟塔曼娜指，暫未知雙方是否能在9月制定好救助計劃。

圖為2022年7月5日，自動三輪車司機在斯里蘭卡科倫坡一處等待購買燃料。當地燃油短缺，令他們想開工都不能。斯里蘭卡與國際貨幣基金組織正在進行的談判比以往更加複雜和困難，該國總理5日稱，因它已成為一個破產的國家。（AP）

情況好轉前或會再轉差

美國有線新聞網絡（CNN）7月16日引述專家稱，斯里蘭卡仍在與毀滅性的金融危機鬥爭，國內情況在好轉之前可能會變得更差。

該國目前供電不足，民眾要忍受停電、食物、石油和藥物短缺的痛苦。當地糧食短缺而且價格急升，食品價格6月上漲80%，無力購買的人只能靠好心人捐助過活。若情況再轉差，國際社會須緊急向斯里蘭卡提供更多援助。

民眾的生活能否好轉，與該國政治緊緊相繫，但斯里蘭卡作家和分析家阿貝亞古納塞克拉（Asanga Abeyagoonasekera）說：「這裏（斯里蘭卡）毫無政治穩定性。」他指斯里蘭卡在兩個月內3次更換內閣官員人選，現時第四個內閣即將誕生，政府需緊急地作出改變，以修復國家。