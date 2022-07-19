東帝汶總統訪問印尼　希望2023年加入東盟

東帝汶（Timor-Leste）總統拉莫斯奧爾塔（Jose Ramos-Horta）7月19日訪問印尼時表示，國家已經符合所有加入東盟（ASEAN）的標準，希望可以在2023年正式成為會員國。



美聯社報道，拉莫斯奧爾塔在茂物市（Bogor）與印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）會面時表示，東帝汶政府已經滿足所有加入東盟的要求，並希望佐科維多多明年擔任東盟輪任國主席時，可以加快申請進度。

而在會面上，雙方同意加強貿易及交通合作，印尼亦承諾增加參與東帝汶的發展，包括基建、銀行、通訊、以及石油和天然氣以外的能源等領域。

東帝汶曾是葡萄殖民地，之後被印尼佔領四分一世紀，之後在聯合國的支持下於1999年舉行公投通過獨立，並在2002年正式立國。

不過這個亞洲最年輕國家的貧困、失業和貪污問題嚴重，據聯合國估計，當地有近半人口活於赤貧線以下，即每人每天的收入只有1.9美元；另外該國每1000名新生嬰兒之中，就有42人因為營養問題而活不過5歲。

正因如此，東帝汶在2011年申請成為東盟正式會員國以來，一直未獲得正視，新加坡等較為富裕成員國憂慮，東帝汶可能成為東盟的負累。