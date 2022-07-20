烏克蘭｜俄羅斯外長：在烏軍事行動延伸至頓巴斯以外

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）7月20日稱，目前俄羅斯在烏克蘭的軍事行動已延伸至頓巴斯地區（Donbas）以外。



拉夫羅夫接受俄羅斯新聞社（RIA Novosti）訪問。他表示，自俄烏雙方3月底在土耳其談判、但未能取得任何突破後，地理現實已改變。

他指，俄羅斯本來集中於頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）進行軍事任務，但目前俄方也在包括赫爾松（Kherson）和札波羅熱（Zaporizhzhia）的其他地區行動。

拉夫羅夫說，若西方國家繼續向烏方提供長程武器，如美製「海馬斯」高機動性火箭炮系統 （HIMARS），戰線將會進一步延伸。他稱俄羅斯不會容許烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）或任何將取代他的人用長程武器系統來威脅俄方領土，或頓涅茨克和盧甘斯克。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）20日表示，美國會向烏克蘭提供多4套HIMARS。奧斯汀說，美國將繼續尋找創新方式來維持對烏克蘭武裝部隊的長期支持，美方將調整援助，以確保烏克蘭擁有自衛的技術、彈藥和火力。