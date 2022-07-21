韓國外長：尋求中韓外長定期溝通方案　將啟動中韓多個高層對話

韓國外長朴振7月21日表示，外交部計劃針對附近4個國家開展基於自由民主主義和共同利益的東亞外交，引領國際社會奉行自由、民主、人權、法治等普世價值進一步團結。他又談到將於下月訪華期間，尋求韓中外長定期溝通方案，也將啟動韓中多個高層對話。



根據韓聯社，朴振向總統尹錫悅匯報工作期間介紹外交部關於發展與包括中國、美國和日本在內附近國家雙邊關係的計劃。

朴振談到將於下月訪華期間，尋求韓中外長定期溝通方案，也將啟動韓中多個高層對話，包括國家安保室室長金聖翰和中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪之間的戰略對話、韓中副外長戰略對話、副外長和副防長「2+2」對話，其中外交和國防領域「2+2」對話自2015年以來一直處於停擺狀態，但雙方早已就首席代表的級別從原先的司局級提升為副部長級達成共識。

朴振又稱，外交部會基於普遍價值和規則發展韓中雙邊關係，加強高層間的溝通和務實合作，韓美關係方面，兩國在2023年迎來建立同盟關係70周年之際，雙方屆時會共同繪製「更上一層樓」的未來發展藍圖，發展成為全球全面戰略同盟。

至於韓日關係，朴振表示，外交部會在恢復韓日首腦穿梭外交的目標下，致力合理解決歷史遺留問題。他提到，8月有光復節，對韓日關係來說是很重要的月份，因此外交部在尋求解法方面會爭取8月取得新進展。