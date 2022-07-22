英國氣溫飆破40°C　雄蜂熱到「爆炸性射精」　陰莖噴出體外慘死

被熱浪侵襲的英國，最近多個地區氣溫都飆破攝氏40度，除了讓人們大呼受不了外，也嚴重威脅了生態平衡。外媒指出，英國的熱浪讓蜜蜂面臨死亡威脅，不少雄性蜜蜂在高溫之下會承受過大壓力，導致牠們在烈日下抽搐、射精，最終休克而死。



據《每日星報》報道，隨著英國氣溫持續上升，當地的雄蜂也受到了生命威脅，這些不堪高溫氣候的昆蟲會在高溫之下，因為承受過大的壓力，導致牠們身體抽搐，出現爆炸性射精行為，腹部大小差不多的內陰莖會從身體內被擠出腹部外，最終休克死亡。

研究估計，雄蜂在經歷高溫後，估計有半數會在6小時內抽搐、射精、死亡，而其中對溫度較敏感者，甚至有可能會在2、3個小時內就「射精暴斃」。

【延伸閱讀】印度客機遭數千隻蜜蜂攻擊 機身宛如破了大洞 翌日再襲另一航班（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 12

報道解釋，溫度很容易就會對雄蜂造成壓力，因為雄蜂的染色體只有雌蜂的一半，導致雄蜂在面對殺蟲劑和高溫時更容易受到影響。

英屬哥倫比亞大學的邁克菲博士（Alison McAfee）指出：「雖然我們不清楚為什麼雄蜂會在壓力過大時自動射精，不過雄蜂在射精後腹部會被掏空，導致牠們在射精後死亡。這種情況在自然交配時也會發生，這就是為什麼雄蜂通常會在交配、射精後死去。」

雖然在蜂群中主要負責製造蜂蜜的是雌蜂，但雄蜂在延續蜜蜂后代中也扮演了極為重要的角色，因此如果大量雄蜂因為高溫而死的話，將對蜜蜂的數量產生嚴重影響。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】